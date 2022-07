Vida Urbana Saúde recebe aval do conselho para abrir processo seletivo de cirurgião ortopédico Resolução do Conselho Estadual de Saúde autoriza credenciamento que ainda aguarda definição técnica para publicação de edital

Com uma fila de espera de pelo menos 1,3 mil pacientes que aguardam por cirurgia ortopédica no Estado, conforme dados levantados pelo JTo no sistema da Secretaria Estadual de Saúde (SES), o governo do estado tem edital pronto para abrir credenciamento de empresas aptas a operar os pacientes. Na quinta-feira, 14, o Conselho Estadual de Saúde, aprovou o projeto para c...