Vida Urbana Saúde Palmas realiza 7 mil testes e identifica mais de 160 pessoas que já tiveram a doença Ainda na ação, outras 10 pessoas tiveram resultado positivo com o vírus ainda ativo; mutirão aconteceu em cinco pontos estratégicos da Capital e buscou detecta anticorpos IgM e IgG

Em cinco dias, o Mutirão de testes da Covid-19 realizou 7.255 testes na Capital, conforme a Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus). Entre esses testes, a Saúde identificou mais de 160 pessoas que já tinham sido infectadas pelo vírus e outros 10 pacientes com a doença ativa. Essa ação da Semus tem parceria com o 22º Batalhão de Infantaria do Exército (22° BI). Conforme a Saúd...