Vida Urbana Saúde informa que pronto-socorro do HGP só vai atender casos graves ou encaminhados pela regulação Na noite de sábado, 14, unidade fechou os portões da emergência e barrou, inclusive, a entrada de ambulâncias. Ao menos 90 pessoas são atendidas nos corredores do HGP e pasta explica que limitação de pacientes segue projeto do Ministério da Saúde

Em nota pública divulgada na tarde deste domingo, 14, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que o Hospital Geral de Palmas (HGP) só irá atender pacientes com perfil de alta complexidade, quadros graves e pacientes autorizados pelo Núcleo Interno de Regulação (NIR). Conforme a pasta, a Unidade está seguindo estratégias do "Projeto Lean nas Emergências", do M...