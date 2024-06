Vida Urbana Saúde incorpora primeiro medicamento para demência associada ao Parkinson Rivastigmina já está disponível na rede pública para pacientes com Alzheimer

O Ministério da Saúde publicou na última semana uma portaria de incorporação da Rivastigmina, único medicamento com registro em bula no país para tratamento de pacientes com doença de Parkinson e demência. O remédio já está disponível no SUS (Sistema Único de Saúde) para os pacientes com a doença de Alzheimer —há relatos de abastecimento irregular. Com recomendação favorá...