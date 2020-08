Redação Jornal do Tocantins

Uma parceria entre a Secretaria Estadual da Saúde (SES) e a Universidade Federal do Tocantins (UFT) desenvolve uma pesquisa de análise do perfil dos pacientes infectados com Covid-19, que estão internados nos hospitais públicos estaduais. A iniciativa deve analisar cerca de 1 mil prontuários e essa pesquisa multicêntrica tem caráter documental e retrospectiva.

Conforme a SES e a UFT , esse projeto será realizado em seis unidades hospitalares das três maiores cidades do Estado, que possuem câmpus da UFT, Araguaína, Gurupi e Palmas. São o Hospital Geral de Palmas (HGP) e o Regional de Gurupi (HRG), além dos hospitais de Doenças Tropicais (HDT/UFT), Regional de Araguaína (HRA) e de Campanha de Araguaína (HCA).

Entre os critérios que serão avaliados estão o perfil socioeconômico, cultural e também seus hábitos de vida. A pesquisa ainda avaliará o tratamento que esses pacientes receberam com o intuito de verificar se existe associação entre essas variáveis e a gravidade da doença nesse infectado, além do resultado sendo alta ou o óbito.

Atualmente a pesquisa está em fase de coleta de dados e está prevista para ser finalizada em março de 2021. Segundo as informações iniciais da pesquisa, conforme a UFT, a taxa média de internação é para 5% dos acometidos com a doença e o Tocantins tem incidência superior à média nacional.