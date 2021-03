Vida Urbana Saúde Estadual contrata 34 médicos para atuar em hospitais públicos Vagas estão distribuídas para unidades nas cidades de Miracema, Guaraí, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional e Gurupi

A Saúde Estadual abriu um processo de contratação de 34 médicos para a rede pública estadual. Essas vagas são destinadas para a atuação no enfrentamento da pandemia da Covid-19, após a divulgação da ampliação de leitos pelo Estado. As vagas são para as unidades hospitalares estaduais, com oito em Miracema, seis em Guaraí, seis em Paraíso do Tocantins...