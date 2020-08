Vida Urbana Saúde Estadual alerta população entre 20 e 49 anos para imunização contra o sarampo Tocantins teve pouco mais de 59,8 mil doses aplicadas e a campanha de vacinação está prorrogada até 31 de agosto

Com a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação Contra Sarampo pelo Ministério da Saúde (MS) até 31 de agosto, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta a população entre 20 e 49 anos a necessidade de procurar as unidades básicas de saúde para se vacinar. Até o momento, o Estado aplicou 59.879 doses da vacina no público alvo da imunização. Segundo a SES,...