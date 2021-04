Vida Urbana Saúde envia para 9 municípios estratégicos doses para vacinar 9 mil integrantes das forças segurança Doses são distribuídas a partir desta quarta-feira centros de distribuição de Palmas e Araguaína; são 2.548 doses nessa primeira remessa

Atualziada às 16:41 As doses da vacina contra a Covid-19 para a imunização dos profissionais das forças de segurança e salvamento serão distribuídas a partir desta quarta-feira, 14, nos centros de distribuição de Palmas e Araguaína. A distribuição aos Municípios acontece junto com as remessas regulares dos demais grupos vacinais. A medida acontece após as estra...