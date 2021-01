Vida Urbana Saúde enfrenta falta de medicamento contra a hanseníase e TO tem índice de 11 mil casos em 10 anos Há quatro meses o TO sofre com a falta do medicamento devido a problemas que impactaram fábrica internacional; Saúde disse que a partir dessa segunda o PQT Multibacilar Adulto está disponível aos municípios e Morhan organiza ato para essa semana; números da Sociedade Brasileira de Dermatologia mostram que Tocantins ocupa 11º lugar no Brasil em casos de hanseníase, SES aponta que atualmente são 1.488 pacientes em tratamento pelo SUS

Com a cor roxa, janeiro é lembrado como o mês do combate à hanseníase. Anualmente, as atividades da saúde se concentram em abordar a importância do diagnóstico e tratamento precoce da doença, entretanto, neste ano, a luta é maior ainda devido à falta da medicação para a doença, que ocorre a cerca de quatro meses em todo o Brasil. Atualmente, a Saúde no Tocantins acompanha 1...