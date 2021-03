Vida Urbana Saúde diz ter queda de mortalidade entre idosos acima de 80 anos que se vacinaram contra a Covid-19 Dados são preliminares e apontam que entre os idosos que tomaram duas doses do imunizante não houve nenhuma morte, já entre os que tinham recebido somente a primeira dose houve 17 óbitos

Após os dois primeiros meses de imunização contra a Covid-19, uma análise da Secretaria Estadual de Saúde (SES) identificou uma redução de mortalidade entre os idosos na faixa etária que já tinham tomado as doses da vacina no Tocantins. Os números consideram os idosos acima de 80 anos, que começaram a ser vacinados ainda em fevereiro. Conforme os dados do Cen...