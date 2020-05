Após a recomendação para a realização de testes rápidos em farmácias e drogarias de Palmas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), em nota ao Jornal do Tocantins, disse que a Diretoria de Vigilância Sanitária junto com o Laboratório Central de Saúde do Tocantins fizeram uma nota técnica conjunta para a realização desses testes nas farmácias de todo o Tocantins.

Assim os interessados devem seguir as recomendações estipuladas na Nota Técnica de nº 008/2020 do Estado, Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Após essa recomendação do Ministério Público Estadual (MPTO), ainda na última segunda-feira, 25, e o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos (Sindifarma) alerta sobre as medidas a serem tomadas.

Conforme o Sindicato, a ideia é que os ensaios imunocromatográfcos para a doença sejam comercializados e aplicados pelos farmacêuticos responsáveis pelos estabelecimentos e “que não sejam utilizados indiscriminadamente, obedecendo ainda todos os requisitos técnicos de segurança estabelecidos pela Anvisa”, conforme o sindicato, isso levando em consideração a alta probabilidade de atestar um falso negativo em caso de uso incorreto.

Recomendação

Conforme o MPTO, o órgão pedia que a SES normatize e autorize, em caráter temporário e excepcional, a realização de testes rápidos para a Covid-19 em farmácias e drogarias. Entre as obrigações ressaltadas pela recomendação, é que esses estabelecimentos devem providenciar local isolado e identificado para realização dos testes rápidos da Covid-19. O pedido dá até 10 dias para disciplinar a autorização da testagem rápida nos estabelecimentos farmacêuticos interessados na prestação do serviço.