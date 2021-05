Vida Urbana Saúde define ordem de vacinação de trabalhadores de educação e libera grupos não prioritários na sequência Segundo a nota técnica do ministério, a previsão é que a vacinação desse grupo priorize os envolvidos no ensino de alunos mais jovens

O Ministério da Saúde publicou uma nota técnica nesta sexta-feira (28) com novas orientações para vacinação contra Covid. O documento define uma ordem de prioridade para vacinar trabalhadores de educação no país e, na sequência da imunização desse grupo, libera estados e municípios para oferecerem doses também por faixa etária a pessoas com menos de 59 anos sem co...