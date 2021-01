Vida Urbana Saúde de Palmas passa a divulgar balanço sobre vacina contra a Covid-19 e tem 452 imunizados Os dados serão informados junto com o Boletim Epidemiológico do município

Com base no Plano Municipal de Operacionalização de Vacinação de Palmas, a Saúde Municipal passa a divulgar o balanço de imunizados contra a Covid-19, junto com o Boletim Epidemiológico. O primeiro dado disponibilizado nesta quarta-feira, 27, traz o número de 452 pessoas já vacinadas desde a entrega do imunizante à Secretaria Municipal de Saúde (Semus) na semana passada. Conforme a Saúd...