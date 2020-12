Vida Urbana Saúde de Palmas emite orientações para famílias sobre comemorações de Natal e Réveillon na pandemia Entre as medidas a orientação é respeitar as regras de distanciamento, evitar aglomerações, cuidar da higiene e usar álcool em gel; Capital repassa informações sobre o funcionamento das unidades de saúde em caso de pessoas com suspeita da Covid-19

Com a chegada do final de ano e as festividades de Natal e Réveillon, a Saúde Municipal de Palmas emitiu algumas orientações para famílias que pretendem se reunir para as comemorações. As medidas levam em consideração a preocupação com a disseminação da Covid-19 e destacam as regras de distanciamento, higiene e uso do álcool em gel. Conforme a Secretaria Munici...