Vida Urbana Saúde de Gurupi realiza novo mutirão de combate à dengue acontece nesta segunda e terça Setor Bela Vista recebe as ações de limpeza e conscientização

Nesta segunda, 18, e terça-feira, 19, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Gurupi realiza um mutirão de combate à dengue no setor Bela Vista. A iniciativa começa a partir das 8 horas com cronograma de limpeza e conscientização de combate ao mosquito Aedes Aegypti transmissor das arboviroses com a Dengue, Zika e Chikungunya. Conforme a Semus, o objetivo é inte...