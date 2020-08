A Prefeitura de Gurupi começou uma nova etapa de testagem da Covid-19 em idosos, hipertensos e diabéticos, que acontecerá nas próprias residências dos públicos alvos. A ação começou nesta sexta-feira, 14, na Casa do Idoso de Gurupi com 21 testes e visa desafogar atendimentos nas unidades de saúde e evitar riscos de contaminação dessas pessoas consideradas de risco.

Conforme a Saúde Municipal, a ação conta com duas equipes que irão realizar mais de quatro mil testes nos bairros com maior incidência de contaminação da doença. O trabalho é realizado em conjunto com as Secretarias da Saúde, do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, além da pasta do Idoso.

Essa ação objetiva evitar que os idosos, diabéticos e hipertensos se desloquem para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou Centro de Triagem e diminuir o fluxo de espera nas unidades, além de evitar a concentração de pessoas e combater o contágio. Ao longo da ação, em caso de resultado positivo em testes, o paciente infectado será encaminhado ao médico e começará o tratamento indicado.