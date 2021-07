Vida Urbana Saúde de Gurupi e Araguaína começam a vacinação contra a H1N1 em população fora do grupo prioritário Imunização foi liberada pelo Ministério da Saúde para toda a população com idade a partir dos 6 meses

Seguindo nova orientação do Ministério da Saúde, assim como Palmas, as Secretarias Municipais da Saúde de Gurupi e Araguaína ampliam o público a ser imunizado contra a influenza. A partir dessa semana, todas as pessoas acima dos 6 meses poderão tomar o imunizante, entretanto quem faz parte do público-alvo e ainda não foi se vacinar, pode procurar os pontos de vacin...