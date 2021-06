Vida Urbana Saúde de Araguaína vacinará com a Janssen caminhoneiros e população em situação de rua Intenção é garantir a imunização desses grupos que apresentam dificuldade de completar esquema vacinal, quando a vacina é de duas doses

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína anunciou nesta sexta-feira, 25, que vacinará caminhoneiros e população em situação de rua com as doses da Janssen, enviadas ao Estado nesta data. A decisão do município segue a orientação do Ministério da Saúde. Conforme a Semus, a escolha do público-alvo levou em consideração a dificuldade para conseguir comple...