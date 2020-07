Vida Urbana Saúde de Araguaína realiza ação drive thru para vacinação contra influenza nesta quarta-feira Ação será das 13 às 18 horas no Parque de Exposições e serão disponibilizadas 1.200 doses da vacina para a imunização, em especial de crianças, gestantes, puérperas e pessoas entre 55 a 59 anos

A Saúde Municipal de Araguaína realiza nesta quarta-feira, 15, uma nova ação de vacinação no modelo drive thru para aumentar a cobertura vacinal contra a influenza. Serão disponibilizadas 1.200 doses da vacina contra a gripe que terão como público alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, pessoas de 55 a 59 anos. A ação será no Par...