A Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína começa a imunizar nesta quinta-feira, 8, as pessoas entre 40 a 43 anos sem comorbidades. As aplicações das primeiras doses da vacina contra a Covid-19 serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma.

Conforme a Saúde Municipal, a documentação necessária para a imunização consiste na apresentação do cartão de vacinação, CPF, documento pessoal com foto e cartão do SUS. São 15 UBS que atendem o público-alvo de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, e uma que atende das 7 às 18 horas. Já o Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma (Via Lago), que é das 8 às 12 horas e das 14 às 17h30.

As UBSs que estão vacinando contra a covid-19 são: Araguaína Sul, JK, Manoel Maria, Palmeiras do Norte, Maria dos Reis, Dr. Dantas, Manoel dos Reis, Lago Azul, José Ronaldo Pereira da Costa, Senador Benedito Vicente Ferreira, Bairro de Fátima, UBS Nova Araguaína, Ponte e Novo Horizonte, além da Dr. Francisco Barbosa - em horário corrido.

Até o momento, segundo a Saúde de Araguaína, são 81.928 vacinados, entre as pessoas que fazem parte de grupos prioritários como os trabalhadores da saúde, trabalhadores da educação, caminhoneiros, trabalhadores industriais, pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas. Dos grupos prioritários, 61.332 receberam a primeira dose e 20.596, a segunda dose.

Gurupi

Também nesta quinta-feira, 8, a Secretaria Municipal de Gurupi começa a imunização de pessoas com 43 anos de idade ou mais residentes na cidade. Esse novo grupo na faixa dos 40 anos receberá as doses da Pfizer. A imunização inicia às 9 horas e seguirá até às 17 horas ou até enquanto durarem as doses. Os pontos de vacinação são as Escolas Municipais Lenival Correia e Antônio Lino.

Palmas

Em Palmas, em novo cronograma de imunização contra a Covid-19, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) começou nesta quarta-feira, 7, a aplicação da vacina para pessoas sem comorbidade, com mais de 44 anos. A vacinação será em 13 Unidades de Saúde da Família, das 13 às 17 horas. O agendamento está disponível na plataforma da Semus, com exceção das USFs dos distritos de Buritirana e Taquaruçu onde o atendimento ocorrerá conforme a demanda espontânea.

Já na quinta-feira, será aberta a vacinação para o público do setor industrial - Telecomunicações (CNAE 61). Na sexta, está prevista a imunização para a população acima de 43 anos. Quem for tomar a segunda dose das vacinas AstraZeneca ou Coronavac também deve fazer o agendamento.

Para receber o imunizante é necessário levar um comprovante de endereço, documentos pessoais (RG, CPF ou CNH), cartão de vacina e do SUS, além do laudo que comprove a comorbidade ou declaração que ateste o vínculo empregatício.

Paraíso do Tocantins

A Secretaria Municipal da Saúde de Paraíso do Tocantins ampliou o público de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira. Imunização é realizada em pessoas com mais de 38 anos, que morem na cidade. A imunização é realizada na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente, das 9 horas e segue até as 20 horas.

Outras cidades

Outras quatro cidades do Estado reduziram a faixa etária de vacinação e estão imunizando o público a partir de 25 e 35 anos. A cidade de Pequizeiro com vacinação de pessoas acima de 25 anos com ou sem doenças pré-existentes, já Xambioá, Ananás e Araguanã realizam a imunização para quem tem mais de 35 anos.