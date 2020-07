A Saúde Municipal de Araguaína aguarda o resultado de 796 exames RT-PCR realizadas pela Saúde do Estado para a detecção da Covid-19. A informação é que essas amostras coletadas na cidade são uma semana e acumulados diários, que vem prejudicando o tratamento, conforme a Secretaria Municipal da Saúde.

“Essa demora faz com que o tratamento seja prejudicado, uma vez que a gente já estimou que as chances de cura são muito superiores quando o tratamento é iniciado precocemente", disse, por meio da Assessoria da Prefeitura Municipal, a secretária da Saúde, Ana Paula Abadia.

De 1ª a 8 de julho, segundo a Saúde, o Município enviou um total de 1.387 amostras, e os acumulados por dia, sem retorno do Estado, são 165, 44, 1, 52, 159, 53, e 214. A gestão de Araguaína ainda disse que a informação recebida é que o laboratório para o acúmulo acontece pela falta de kits de extração.

Estado

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) diz que mesmo após a suspensão no fornecimento de kits de extração para a realização de testes Covid-19 pelo Ministério da Saúde (MS), o Laboratório Central de Saúde Pública do Tocantins (Lacen) continua com os testes de RT-PCR.

Segundo a SES, as amostras coletadas nas Unidades de Saúde são recebidas e triadas levando em consideração algumas prioridades elencadas, com resultados liberados em até 48 horas. No caso de pacientes com sintomas leves, que não são prioridades, as amostras são encaminhadas para o laboratório da Fiocruz no RIo de Janeiro, conforme recomendações do MS.

Assim, conforme nota da Saúde Estadual, as amostras encaminhadas por Araguaína que ainda não tiveram resultado divulgado, “não estão enquadradas no critério de prioridade para análise, ou seja, não são pacientes hospitalizados na rede pública e privada, suspeitos para Covid-19; pacientes elegíveis para doação de órgãos e os óbitos suspeitos”, diz a nota.

Além disso, segundo a Secretaria, está sendo providenciada a aquisição emergencial e licitação para o abastecimento regular desses insumos e reagentes, que devem durar pelo período de 12 meses. Diariamente, o Lacen realiza atualmente 300 testes.

Município

Segundo a Prefeitura de Araguaína, desde março, quando adquiriu a primeira remessa de testes rápidos para a Covid-19, Araguaína já contava com o total de 10.342 testes realizados na rede pública municipal. Os dados são da Vigilância Epidemiológica Municipal.