Vida Urbana Saúde de Araguaína decide que unidades de saúde voltam a vacinar contra a Covid-19 em horário normal Anteriormente, o Município tinha estabelecido que as 17 unidades básicas atenderiam em horário reduzido, nas segundas e sextas-feiras, durante julho; entretanto os pontos de vacinação registraram tumulto e reclamações nesta segunda e o MPTO havia entrado com pedido ainda na sexta com relação a situação

Após recomendação do Ministério Público, a Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína voltará a realizar a aplicação das vacinas contra a Covid-19 em horário normal, e não mais reduzido nas segundas e sextas-feiras conforme estabelecido no Decreto nº 058/21. A medida ocorre após pontos de vacinação da cidade registrarem aglomerações e transtornos devido a vacinação somente no período da tarde. Em nota, a Secretaria da Saúde disse que a cidade segue com a imunização nas 17 Unidades Básicas de Saú...