Redação Jornal do Tocantins

A Secretaria da Saúde de Araguaína começa a vacinar nesta terça-feira, 27, a população a partir dos 28 anos. A aplicação das doses ocorre em 15 unidades básicas de saúde e a previsão do Município é que as doses para essa faixa etária fiquem disponíveis até a sexta-feira, 30, ou até o fim do estoque de vacinas.

“Como ainda temos doses disponíveis nos postos de saúde, o Município decidiu baixar a faixa etária de vacinação contra a covid-19, garantindo assim o ritmo de aplicação das vacinas. Atualmente, Araguaína ainda possui algumas doses disponíveis para a primeira aplicação e assim que recebermos um novo lote do imunobiológico, poderemos reduzir novamente a faixa etária do público-alvo”, explicou a diretora de Imunização do Município, Samilla Braga.

Horários

Conforme a Saúde de Araguaína, as unidades de Saúde vacinam de segunda à sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e 13h30 às 17h30, com exceção da UBS Dr. Francisco Barbosa que atende das 7 às 18 horas. Para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 é necessário apresentar o cartão de vacinação e os documentos pessoais com foto.

A Secretaria Municipal ainda realiza a vacinação da segunda dose do imunizante, exclusivamente, no Ginásio Poliesportivo Pedro Quaresma. O horário de vacinação é das 8 às 12 horas e das 14 às 17h30, de segunda a sexta-feira.