Vida Urbana Saúde de Araguaína começa aplicação de dose reforço contra a Covid-19 nesta terça-feira Terceira dose determinada pelo Ministério da Saúde será destinada aos idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, que completaram o ciclo vacinal com qualquer fabricante

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) de Araguaína começa a aplicar a dose de reforço contra a Covid-19 nesta terça-feira, 31. O reforço será para idosos a partir dos 70 anos, imunizados há pelo menos seis meses, e para a população com doenças imunossupressoras graves, imunizadas há no mínimo menos 28 dias, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria E...