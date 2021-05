Vida Urbana Saúde de Araguaína começa aplicação da 2º dose da vacina AstraZeneca contra Covid-19 nesta quarta Imunização está marcada para ocorrer de sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, até meados de junho, no Ginásio Pedro Quaresma de acordo com o agendado na carteira de vacinação das pessoas que receberam a primeira dose

A Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína começa a vacinar a segunda dose da vacina AstraZeneca contra Covid-19 nesta quarta-feira, 5. A imunização será para mais de 3.300 pessoas que já receberam a primeira dose do imunizante há 90 dias, com grande maioria dos beneficiados sendo trabalhadores da saúde. Essa aplicação será realizada no Ginásio Poliesportivo Pedro Q...