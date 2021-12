Vida Urbana Saúde contrata leitos de UTI por R$ 21 milhões do Hospital Palmas Medical e Instituto Sinai Secretaria da Saúde prorrogou contrato com Palmas Medical pela segunda vez, no valor de R$ 10,2 milhões, e firmou novo contrato com o Instituto Sinai por R$ 10,7 milhões

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira duas contratações de serviços de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para pacientes do SUS que somam quase R$ 21 milhões para o próximo ano. Na semana passada, o JTO mostrou a homologação do credenciamento do Instituto Sinai, em processo que tem estimativa de R$ 86,5 milhões anuais para 80 leitos de UTIs complementares ao Sistema Único de Saúd...