Vida Urbana Saúde contrata Instituto Sinai para cirurgias cardíacas e vasculares por R$ 6,4 milhões Contrato saiu na quarta-feira e é segunda empresa privada credenciada para o serviço. Tocantins possui 148 pacientes na fila de cirurgias cardíacas eletivas

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) contratou o Instituto Sinai pelo valor de R$ 6.491.238,00 para a realização de cirurgias cardíacas e vasculares em pacientes da rede de saúde pública. A contratação, com dispensa de licitação, está publicada no Diário Oficial do Estado de quarta-feira, 8, após credenciamento do instituto. Conforme a publicação, o creden...