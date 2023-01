Vida Urbana Saúde compra equipamentos hospitalares de imagem e de combate ao câncer por R$ 13,5 milhões Homologação inclui um acelerador linear de R$ 7 milhões, aparelhos de raios-x, câmara cintilográfica , ultrassom e aparelho para braquiterapia

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) efetuou a compra de equipamentos hospitalares para diagnósticos por imagens e usados no combate ao câncer pelo no valor total homolgado em licitação de R$ 13.580.742,83. A relação das 7 empresas contratadas está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de terça-feira, 24. Entre os equipamentos comprados, estão 2 apar...