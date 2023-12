Publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) de quarta-feira, 20, o chamamento público aberto pelo Governo do Tocantins para a contratação de médicos especialistas interessados em firmar contrato temporário com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO). Os profissionais irão atuar no Hospital Regional de Gurupi (HRG).

No documento, as vagas são para neurocirurgião e cirurgião geral. A remuneração pode variar entre R$ 7.499,70, para a carga horária de 90h, a R$ 22.499,10 para a carga horária de 270h.

Ao JTo, a SES-TO informou que a contratação médica é feita por carga horária “se eu tiver 60 horas disponíveis, por exemplo, eu posso contratar até três profissionais, depende da disponibilidade de horas que o profissional dispõe”.

O documento ressalta que o chamamento é devido a necessidade de complementar o quadro de profissionais médicos nas unidades hospitalares do Estado.

A portaria destaca que o chamamento é voltado a “profissionais com Registro de Qualificação de Especialista - RQE, objetivando a criação de um banco de dados desta categoria, condicionada à exclusiva necessidade, oportunidade e conveniência da SES/TO”.

Ainda segundo o documento, “os profissionais farão jus ao recebimento de indenização por Insalubridade que pode ser de 8, 10 ou 12%, e adicional noturno, conforme as regras estabelecidas nas legislações vigentes”.

Como se cadastrar

Conforme a portaria, os interessados devem encaminhar currículo profissional e demais documentos comprobatórios ao exercício da função no e-mail: sestochamamento@gmail.com e em caso de dúvida entrar em contato por meio dos ramais: 3218-1740/2706/1744.