Redação Jornal do Tocantins

No final da tarde deste sábado, 22, mais um suspeito de participar de ataques à cidade de Confresa (MT) morreu durante troca de tiros com equipes militares do helicóptero de Goiás.

Informações preliminares são de que a equipe que estava na aeronave localizou o suspeito, que andava a pé na zona rural, próximo a Marianópolis.

O suspeito atirou contra o helicóptero e não havia equipe em terra no momento do confronto. Duas armas, do tipo pistola foram apreendidas e nenhum policial se feriu.

Na manhã de quarta-feira, 19, houve a morte de quatro suspeitos de integrar o grupo de criminosos que assaltaram a cidade de Confresa (MT).

O confronto ocorreu na Fazenda Vale Verde, próximo ao trevo do Café da Roça, zona rural de Pium, por volta das 17h30 de terça-feira, 19.

Segundo a PMTO, na segunda-feira, 10, houve a morte do primeiro suspeito. O segundo morreu na manhã de quarta-feira, 12, durante um novo confronto com as forças de segurança.