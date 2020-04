Vida Urbana Ruas e avenidas de Gurupi passam por desinfecção com água sanitária nesta quinta-feira Locais com maior circulação de pessoas terão aplicação da substância; prefeitura recomenda que pessoas fiquem em casa

Para combater o coronavírus, as ruas e avenidas da cidade de Gurupi, no Sul do Estado, passam por desinfeção a partir desta quinta-feira, 9. A força tarefa passará por entorno de locais que circulam mais pessoas como bancos, lotéricas, comércios, rodoviária, unidades de saúde, supermercados, farmácias, postos de combustível, praças, parques e feiras. A iniciativa é d...