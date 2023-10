A prefeitura de Palmas alterou colocou como mão única a Rua NS A, Quadra 201 Sul, uma rua lateral no Hospital Geral de Palmas (HGP)onde fica a entrada de pronto socorro.

Veículos podiam trafegar em mão dupla e agora o trânsito poderá ocorrer somente no sentido Sul/Norte.

Esperada por condutores que trabalham na região em diversos estabelecimentos, pacientes, acompanhantes e colaboradores do Hospital Geral de Palmas, a alteração também chegou a ser solicitada por pelo menos dois vereadores.

A reportagem não encontrou nas redes sociais da prefeitura de Palmas ou nos sites do Executivo municipal, nenhuma informação ou orientação aos condutores sobre a alteração no sentido da via.

Ao JTo, o condutor de 22 anos, Mateus Batista, parceiro de um escritório de advocacia localizado no trecho, conta que a espera de mudança no sentido da via é antiga.

“Desde que eu vim pra cá, já tinha em mente que ali deveria ser uma via de mão única, acho que demoraram para alterar. Tem dias que o engarrafamento lá era enorme, principalmente no início da manhã, por volta das 7h. Todos os dias era uma grande dificuldade para estacionar”.

Fotos registradas pelo JTo na tarde desta sexta-feira, mostram que o local está com sinalização horizontal e vertical, na ligação da Rua NS-A com a avenida LO-03, e informa a proibição de circulação na via no sentido Norte/Sul.

Mateus comenta que embora a alteração fosse motivo de espera de quem transita por lá, e considerada positiva por ele, faltou orientação e informação sobre a alteração realizada.

"Foi de repente, ninguém apareceu para informar nem orientar. Hoje vários veículos ainda circulavam nos dois sentidos. Tem a sinalização, mas as pessoas acabam sendo pegas de surpresa. Acha que deveriam ter anunciado de alguma forma, em algum meio digital, ou com agentes no local para orientar e até evitar infrações".

Denisy Valles é auditora em um hotel que possui hóspedes e moradores, próximo à entrada do hospital, e conta que a mudança também era esperada por quem mora e trabalha por lá. “Alguns de nossos moradores e hóspedes daqui sempre comentaram sobre a situação dessa rua. Às vezes a gente tinha que parar e afastar o veículo da rua para permitir a passagem de ambulâncias e até transitar.

O JTo procurou a prefeitura de Palmas para comentar sobre a alteração e aguarda retorno.

Infração de trânsito

Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação, é considerado uma infração gravíssima, de acordo com Código de Trânsito Brasíleiro.

O condutor que cometer a infração está sujeito a autuação por infração grave, com penalidade de multa no valor de R$ 293,47 e anotação de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação.