Rota para o Jalapão, trecho de 50 km da TO-247 recebe capa asfáltica entre Lagoa e São Félix Rodovia começa a receber nessa semana processo conhecido como imprimação

Nesta terça-feira, 27, a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto) divulgou que começou a aplicação da capa asfáltica no trecho da TO-247, entre Lagoa do Tocantins e São Félix do Tocantins, um dos portais de entrada do Jalapão. Essa rodovia recebe obras de drenagem e pavimentação. Nessa semana, a Ageto informou que será realizado o processo conhec...