No extenso cenário das dunas do Jalapão, a natureza em toda a sua riqueza não produz apenas memórias fotográficas para os milhares de visitantes. Há casos em que providencia roteiros inesperados que revelam a rota para o amor. É a história de Reilane Santos de Jesus, 30 anos, fisioterapeuta baiana radicada em São Paulo.

Ela embarcou em uma viagem de autoconhecimento para o destino turístico mais inóspito do Tocantins, e o Jalapão a levou ao encontro do amor. Do outro lado da história está o guia turístico Ismael Ribeiro da Silva, 29 anos, tocantinense, quilombola da Comunidade Mumbuca.

A rota do amor, cheia de coincidências e conexões surpreendentes, entrelaçou a biografia dos dois, no dia 21 de junho de 2022, quando seus destinos se cruzaram em um café da manhã na Casa das Flores, onde Reilane estava hospedada.

Reilane, que havia chegado a Palmas no dia 19 e realizado os passeios iniciais com outro guia, foi surpreendida ao saber que o guia original não poderia continuar a viagem. Por isso, dois novos guias foram enviados para o grupo de condução, então ela conheceu Ismael.

Inicialmente, a fisioterapeuta não viu nada de ‘especial’, além do papel como guia, pois não buscava um relacionamento naquele momento, já que embarcou em uma viagem solo de autoconhecimento.

Durante a viagem, indiretas e brincadeiras românticas despertaram a curiosidade de Reilane e a conexão entre eles se intensificou ao longo dos passeios em terras tocantinenses.

No mais famoso dele, nas Dunas, onde os sentimentos podem ser movidos como a areia levada pelo vento, uma fotografia registrada durante uma brincadeira de ser um ‘casal’, pode ser assentado o amor nos corações desertos dos dois até ali.

“Nosso primeiro olhar de apaixonado foi nas dunas. Era o segundo dia do passeio e três conhecidos dela de Porto Alegre brincaram que éramos ‘casalzinho’. A galera falou: “beija, beija”, mas por estar uniformizado, não beijei. Mas eu vi o olhar dela diferente comigo”, recorda Ismael.

O primeiro beijo aconteceu na noite do dia 22, após uma longa conversa na sacada de uma pousada em Mateiros. “Falamos da comunidade, falamos dele; isso virou a minha ‘chavinha’ e vi o Ismael com outros olhos, vi os valores dele”, lembra Reilane.

A partir desse momento, não puderam mais esconder a atração que sentiam um pelo outro. Situação e química percebida por demais membros do grupo, que incentivaram e os trataram como um casal.

“Quando a conheci, senti uma coisa diferente no meu coração, mas pensei que não mudaria nada. Pensei que seria só mais um grupo e finalizar ele com sucesso”, conta Ismael.

A viagem continuou com a visita à comunidade Mumbuca, onde Ismael nasceu e cresceu. Reilane, que já admirava o artesanato do Capim Dourado antes mesmo de conhecê-lo, ficou ainda mais encantada com a cultura local. A interação e a vivência compartilhada com a comunidade fortaleceu o laço entre Reilane e Ismael, que já se tratavam como namorados.

Despedida, reencontro e casamento

Lágrimas foram derramadas, promessas de reencontro foram feitas e corações se encheram de saudade ao se despedirem no final de um roteiro de cinco dias no Jalapão. “Cheguei no aeroporto sozinha e eu não me reconhecia, só sabia chorar abraçada com a mala. Não entendia porquê, parecia que eu estava deixando um pedaço muito importante em Palmas”, lembra a fisioterapeuta, que seguiu para São Paulo junto com memórias do amor que se ergueu no Tocantins.

O amor entre o casal não poderia ser contido pela distância. Eles mantiveram um contato constante e compartilharam histórias, sonhos e planos para o futuro. Palavras de amor que cruzavam quilômetros entre os estados de São Paulo e Tocantins.

Meses depois, Ismael decidiu deixar tudo para trás para ser guiado pelo seu coração. Assim, deixou o Jalapão e embarcou para São Paulo para se encontrar novamente com Reilane.

Certos de que o amor é verdadeiro, que pode surgir quando menos se espera, em lugares inesperados, levar por caminhos jamais imaginados, Reilane e Ismael se casaram no dia 27 de maio deste ano. Juntos, construíram uma nova vida em São Paulo e, agora, seguem na rota da felicidade.