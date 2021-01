Vida Urbana Rondas aos comércios da Capital continuam neste final de semana Ação é para assegurar o cumprimento do decreto municipal que estabelece o horário limite de 23 horas para o fechamento de estabelecimentos não essenciais, como bares e restaurantes

Equipes de Fiscalização de Obras e Posturas da Prefeitura de Palmas farão rondas noturnas ostensivas neste final de semana. A fiscalização também visitará locais que descumprirem o distanciamento e as normas de combate à Covid-19, destinadas à preservação da vida. A pena pode chegar a interdição parcial ou total do estabelecimento. A ação contará com o apoio da Guarda M...