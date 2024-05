As rodovias que compõem o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs-153, 414 e 080) passam por mais uma etapa de obras de ampliação e melhoria. Dentre os serviços em andamento, estão a implantação de tachas e a limpeza de drenagens.

Duplicação em andamento:

Na BR-153 TO, os trechos de Gurupi e Aliança do Tocantins, prosseguem as obras de duplicação da rodovia, com previsão de conclusão para este ano.

Nestes municípios, a implementação de desvios requer atenção especial dos condutores que trafegam pela região.

Em Gurupi, os desvios estão localizados em dois pontos da rodovia: entre os quilômetros 674 e 675, e entre os quilômetros 671 e 672.

Em Aliança do Tocantins, os desvios ocorrem entre os quilômetros 622+600 e 622+800, e também entre os quilômetros 623+800 e 624+100, com o tráfego desviado para vias marginais durante a execução das obras.

Ao todo, estão previstos mais de 622 quilômetros no contrato de concessão, e os primeiros trechos, em Aliança e Gurupi, devem ser entregues ainda este ano.

Durante a execução dos serviços, haverá circulação alternada, com o sistema 'pare e siga', intercalando o tráfego entre as pistas sul e norte, e em alguns trechos ocorrerá interdição total. Estas restrições são principalmente entre 6h e 18h.

Conforme a Ecovias, empresa responsável pelas obras, todos os pontos estão devidamente sinalizados para orientar os motoristas. O objetivo é garantir a segurança dos condutores e a eficiência das obras, em um dos maiores projetos de duplicação em andamento no Brasil.