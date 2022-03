Vida Urbana Rodovia se rompe no norte e deixa uma pessoa morta e BR-226 interditada em Palmeiras Acesso ao Tocantins vindo de Estreito, no Maranhão, requer desvios de até 200 km

Informações divulgadas pela TV Anhanguera mostram o rompimento da pista na BR-226, em Palmeiras do Tocantins. Um condutor chegou a ser engolido pela cratera e precisou ser resgatado pelos Bombeiros do Maranhão. De acordo com o site, outro motorista morreu antes do rompimento total da via, quando o condutor passou por depressões e perdeu o controle da direção e capo...