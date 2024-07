Vida Urbana Rodovia BR-153 é interditada após caminhão carregado de metanol tombar e pegar fogo A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, informou que não há feridos

Um caminhão pegou fogo após tombar na tarde deste sábado (13), na BR-153, em Talismã. O acidente aconteceu no quilômetro 769. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo transportava metanol, que é um líquido inflamável. Por causa do acidente a rodovia foi totalmente interditada. A Ecovias do Araguaia, concessionária responsável pelo trecho, informou que nã...