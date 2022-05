Vida Urbana Roda de conversa em escola pública reduz abandono escolar em Araguaína Resultado da iniciativa foi compartilhado como experiência pedagógica de sucesso para outras instituições de ensino e educadores do País

Inovar na pandemia da Covid-19 e criar um cenário que fosse capaz de motivar os alunos a terem vontade de estudar, sem sombra de dúvidas se tornou um desafio para a educação no País. Com tantas incertezas, escolas e professores tiveram que criar um jeito diferente de atrair a atenção dos alunos no meio do caos e fazer que eles não desistissem dos estudos e continuassem a...