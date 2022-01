Vida Urbana Rocha que bloqueava TO-239 é detonada, mas liberação do tráfego depende de trabalhos e fim de chuva Ageto também vai retirar uma pedra no km 137 na lateral da rodovia TO-222, entre Araguaína e Aragominas

A detonação de uma rocha de mecaxisto que bloqueava o traçado da TO-239, entre Presidente Kennedy e Itaporã do Tocantins, ocorreu ocorreu nesta terça-feira, 11. Apesar do procedimento no km 14 o tráfego no local ainda não foi liberado e não há previsão. Conforme a Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), ainda não há data para a liberação já que...