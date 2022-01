Está prevista para as 15 horas da próxima terça-feira, 11, a detonação de uma rocha que impede o andamento da construção de trecho da TO-239, que liga Presidente Kennedy e Itaporã, cidade distantes a menos de 240 km da Capital, na região noroeste do Estado.

Em imagens do local, feitas na última sexta-feira, 7, pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto), é possível ver que a pedra está sendo preparada com explosivos para a detonação, além de máquinas trabalhando para abertura da via.

O problema das rochas no caminho da obra é antigo e virou motivo de reclamação da população das cidades pelo atraso na conclusão.Conforme noticiou o G1 Tocantins em outubro de 2020, a reclamação era que o desvio de cerca de 30 km não tinha fácil acesso e o problema persistia há pelo menos oito anos. Na época, a Ageto informou ao portal que para a detonação da rocha, era preciso seguir normas específicas.

No início do mês de dezembro do ano passado, em evento para entrega de equipamentos públicos em Presidente Kennedy, em razão do aniversário da cidade, o governado interino Wanderlei Barbosa, além de se comprometer em revitalizar o trecho de 1,8 km da TO-239 que parte do entroncamento da BR-153 até o município, citou a solução para o problema da rocha. “Há uma pedra no meio da TO-239 e vamos fazer a dinamitação desta rocha. Vamos melhorar a autoestima das cidades tocantinenses”, disse o governador no evento.

O Jornal do Tocantins pediu mais informações sobre o andamento da obra na TO-239 e aguarda retorno.