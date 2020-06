Vida Urbana RN entra em colapso pela Covid-19: 'Não tenho o que fazer, ela vai entrar para morrer', diz médica Ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para os casos grave da infecção está em 95% na Região Metropolitana de Natal

"Não tenho o que fazer. Ela vai entrar aqui para morrer". As frases ditas por uma médica na porta de entrada da Urgência e Emergência do Hospital Municipal Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal, comprovam a situação dramática dos pacientes graves com suspeita ou confirmação de coronavírus no Rio Grande do Norte. A ocupação dos leitos d...