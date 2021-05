Vida Urbana Ritmo de vacinação contra a Covid cai no Brasil em maio Aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 caiu 17% na última semana, mostram dados das secretarias de Saúde coletados

O ritmo de aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 caiu 17% na última semana, mostram dados das secretarias de Saúde coletados pelo consórcio de veículos de imprensa. Em relação à segunda dose do imunizante, a queda foi de 23%. Do dia 13 até esta quarta (19), foram vacinados com a primeira dose, em média, 453 mil brasileiros por dia. O número é quas...