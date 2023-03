O alto volume de chuvas registrado nesta semana no Tocantins fez com o Rio Lontra subisse rapidamente. Em Araguanã, região norte do estado, o nível do rio está 6,9 metros acima do normal nesta quarta-feira, 22. Com a cheia, 35 famílias com 153 pessoas que vivem próximo às margens ficaram desalojadas, segundo divulgou a Defesa Civil.

De acordo com o órgão, os locais invadidos pela água foram 73 casas, três bairros, nove ruas, 15 chácaras, um criatório de piscicultura e duas plantações de agricultura familiar.

As famílias estão alojadas na Creche Maria Nazaré, Escola Municipal Tiradentes, Centro do Idoso, Salão Paroquial, Quadra Coberta e casas de parentes.

Colchões doados

Uma equipe do 2º Batalhão de Bombeiros Militares de Araguaína realizou uma doação de colchões para famílias atingidas pela enchente do Rio Araguaia, em Araguanã, região norte do Tocantins.

Na segunda-feira, 20, equipes de Bombeiros e Defesa Civil realizaram ações para ajudar pelo menos 15 famílias de Araguanã, a cerca de 100 quilômetros de Araguaína, onde residências são afetadas pelo aumento dos níveis dos rios Araguaia e Lontra, devido às fortes chuvas que caem na região.

Durante a visita, foi constatado que diversas crianças também são impactadas.

Cheias

Além da cheia no Rio Araguaia, o Rio Tocantins também está com os níveis em alta. De acordo com boletim da Defesa Civil estadual divulgado na terça-feira, 21, a Usina Hidrelétrica de Lajeado está com a vazão em nível de alerta.

A informação é de que o volume de chuvas nas últimas 72 horas no Tocantins ultrapassou os 1100mm, no domingo, 19, o volume pluviométrico ultrapassou os 500mm.

Para as próximas 72h, a previsão pluviométrica máxima no Estado poderá atingir índices em torno de 40 mm, com concentração dessas chuvas na região Nordeste.

As demais regiões devem registrar índices menores, conforme previsão numérica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).