Vida Urbana Rio Javaés recebe primeira estação nacional de monitoramento remoto de captações de água Equipamento e tecnologia são de uma parceria da ANA com a UFT e realizará o monitorar em tempo real; após testes na região, objetivo é levar recurso a outras regiões com conflitos pelo uso da água

O Rio Javaés recebeu a primeira estação telemétrica nacional para monitoramento remoto de captações das águas de rios, que irá acompanhar as captações do recurso bacia, que corta o Tocantins e Goiás. O equipamento está instalado na captação da Fazenda Dois Rios, em Lagoa da Confusão, como parte do parte do projeto Monitoramento Remoto das Captações no Rio Javaés. Essa inicia...