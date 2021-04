Vida Urbana Rio flexibiliza restrições no comércio, mas mantém praias fechadas Durante o megaferiado no Rio, foi proibida a presença de banhistas na faixa de areia ou grupos de futebol

Após duas semanas fechados para atendimento presencial, bares e restaurantes do Rio voltaram a abrir as portas nesta sexta-feira (9). O horário de funcionamento, no entanto, continua restrito até as 21h, como já estabelecia decreto do dia 11 de março. O comércio também voltou a funcionar, com teto de 18h. Outras atividades, como permanência nas praias, continuam proibidas. A chamad...