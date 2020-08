Após a reunião nesta quinta-feira, 27, para discutir o combate à Covid-19, o governador, Mauro Carlesse (DEM), e a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) deram entrevista à TV Anhanguera para relatar os resultados desse momento quem segundo o governador “foi muito produtiva” e serviu para afinar a necessidade de ações conjuntas neste momento de pandemia.

Para Carlesse, esse momento é preciso realizar parceria entre as administrações municipais e a estadual para atender melhor a população, já que a “a responsabilidade é de todos os gestores, não é hora de jogar a responsabilidade somente para um e também, a comunidade deve lembra que precisa fazer sua parte”, citou ao lembrar-se da necessidade do uso de máscaras e a não realização de aglomerações.

O governador também disse que essa foi a primeira reunião com Palmas e que outras devem ser realizadas também com os prefeitos de municípios com Araguaína, Gurupi, Paraíso do Tocantins e outras cidades que são polos, que podem ajudar. Entre os questionamentos realizados durante o encontro, conforme Carlesse, estiveram o que Palmas precisa nesse momento e quais são as necessidade de estrutura e mão de obra.

“Sabemos que muitas vezes a dificuldade é em material, mão de obra, e que o Estado pode auxiliar a agilizar esse processo”, afirmou ao se refere aos leitos clínicos e de UTI montados em unidades de saúde com administração municipal. Entretanto, o governador não deu detalhes sobre quantitativo de verbas ou materiais que serão enviados.

Apesar de não anunciar nenhuma medida, o governador Carlesse disse que a população sentirá rápido uma mudança e que não se pode esperar, é preciso agir. Carlesse ainda disse que não se discutiu a possibilidade de medidas mais restritivas como o lockdown, quando questionado pela TV Anhanguera, entretanto afirmou que se houver a necessidade apontada pelas gestões e saúde o Estado fará o que for preciso.

Para Carlesse, devido as ações implantadas no Estado e municípios ainda no início da pandemia a situação não está complicada, já que vem trabalhando na aparelhagem dos leitos nas unidades hospitalares e também municipais, e existe um “equilíbrio” no Tocantins com relação a pandemia. "Tá lotado? Com certeza, mas também poderia não estar não estar atendendo o limite e a condição que vinha os outros estados. Hoje está dentro do equilíbrio que nós podemos. Se precisar de dez leitos e tiver dez leitos estamos dentro do equilíbrio”.

Após a entrevista do governador Carlesse, a TV Anhanguera ouviu a prefeita Cinthia que também atribui a reunião um resultado positivo, “divisor de águas”, já que o gestor estadual deixou claro que não existe divisão de competências e é preciso a união para fortalecer as políticas públicas realizadas neste momento de pandemia.

Apesar de apontou nenhuma medida nova para combater a pandemia, a prefeita lembrou sobre ações que já estão em andamento no município como a ampliação da testagem nesse momento que os números estão aumentando na Capital, segundo a própria gestora, “exponencialmente”. A Capital já realizou mais de 30 mil testagens e está adquirindo insumos para mais 20 mil, conforme Cinthia, que lembrou que atualmente são cinco unidades sentinelas em funcionamento e que o objetivo é ampliar.

“O governador colocou à disposição de toda a equipe da prefeitura de Palmas aquilo que nós já apresentamos para somar um pouco mais nos nossos equipamentos públicos, o aumento do número de leitos clínicos, o aumento dos nossos leitos de UTI, de respiradores, assim como insumos que são específicos para área hospitalar”, explicou ao lembrar que a população também precisa entender o seu papel e que são, sim, um instrumento que a depender de suas ações pode mudar o quadro epidemiológico.

Ao ser questionada se no atualmente momento a administração pode decretar medidas mais restritivas para a cidade, Cinthia não descartou a implantação e afirmou que tudo depende dos estudos realizados constantemente com base nos dados da doença. “Podem acontecer, todo estudo epidemiológico e o controle que nós fazemos na nossa cidade também é feito dentro do governo do Tocantins. O encontro dessas informações, nós temos a secretaria municipal e a secretaria do estado trabalhando em conjunto. Vai trazer um ganho enorme para a sociedade, teremos essas informações em tempo real e principalmente vão balizar as próximas medidas que o governador se colocou à disposição para, em conjunto com a prefeitura, e aí assim elas têm uma tendência muito maior de ter o resultado esperado, de que caso evolua esse número de casos nós podemos sim avaliar a possibilidade de medidas ainda mais restritivas, inclusive o lockdown”.