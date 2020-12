Vida Urbana Retrospectiva 2020: Nunca foi tão difícil respirar Não basta só relembrar a dor desse ano de luto e isolamento. O POPULAR também projeta o que esperar de cada mês do ano que chega, para encararmos um 2021 com mais lucidez

JANEIRO 2020 HDT descarta contágio de goiana vinda de Macau No dia 3, o Ministério da Saúde recebe informações de uma pneumonia de “causa desconhecida” na China. O Brasil pede informações à Organização Mundial de Saúde (OMS). Dois dias depois, autoridades chinesas relacionam 44 casos dessa doença ao mercado de frutos do mar de Wuhan, província do paí...