A Educação de Araguaína anunciou uma nova data prevista para retorno das atividades presenciais nas escolas públicas municipais. A primeira data era 3 de agosto, entretanto, a Prefeitura Municipal divulgou que a volta está reprogramada para setembro.

Conforme a gestão educacional, o processo de testagem em massa dos profissionais da Educação teve que ser prolongado e, por isso, a alteração ocorre no calendário escolar da rede municipal de ensino. Outro fator que contribuiu para a mudança é que Araguaína segue o cronograma de retorno das aulas presenciais planejado pelo Governo do Estado, que recentemente divulgou para setembro o início das aulas semipresenciais.

Com a alteração, segundo a Educação, o sistema de atividades não-presenciais será mantido a partir da entrega de material impresso em todas as unidades, que ofertam Educação Infantil e Ensino Fundamental, incluindo as turmas de Correção de Fluxo e as da Educação de jovens e adultos (EJA). Ainda conforme a Educação Municipal, a carga horária das atividades não-presenciais passará a ser de três horas a partir desta terça-feira, 28.

Zona rural

Já o sistema semipresencial nas escolas da zona rural também passará por alterações nesta terça-feira e volta a atividades totalmente não presenciais. A alteração ocorreu após um realinhamento da Secretaria da Educação com as unidades escolares da zona urbana. O material didático desses estudantes será entregue em formato de apostilas impressas para os pais ou responsáveis nas unidades escolares. A carga horária dos professores e demais servidores também será reduzida em 50%.