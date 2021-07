Vida Urbana Retomada gradual do trabalho presencial no MP começa a partir de 1º de agosto Ficou estabelecido que 50% do total de membros e servidores trabalharão presencialmente, podendo este percentual chegar a até 75%

A partir da próxima semana, em 1º de agosto, o Ministério Público do Tocantins (MPTO) começará a retomada gradual do trabalho presencial. Ficou estabelecido no ato público nº 014/2021 nesta terça-feira, 27, que 50% do total de membros e servidores trabalharão presencialmente, podendo este percentual chegar a até 75%. Conforme o MPTO, o funcionamento presen...